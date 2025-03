Șeful NATO, încredere totală în Trump pentru a obține pacea în Ucraina. "Îl cunoaște foarte bine pe Putin din primul său mandat"

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că are „încredere deplină” în președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a găsi o soluție pașnică în Ucraina, conform informațiilor furnizate de Ukrinform.

Această declarație a fost făcută în cadrul unui interviu pentru CNN, înainte de întâlnirea de marți dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Rutte a apreciat acordul recent dintre SUA și Ucraina, care vizează o propunere de încetare a focului discutată săptămâna trecută în Arabia Saudită, considerându-l „un pas semnificativ înainte”.

În același timp, liderul NATO a respins acuzațiile conform cărora Trump ar avea o încredere excesivă în Putin.

„Îl cunoaște foarte bine pe președintele Putin din primul său mandat. Știe cum trebuie să procedeze pentru a obține un acord. Am încredere totală în acest lucru”, a mai spus Rutte, potrivit Mediafax.

Între timp, Donald Trump și Vladimir Putin vorbesc încă la telefon, iar conversația merge bine, a anunțat Dan Schavino, adjunctul șefului de cabinet al lui Trump, pe Twitter.

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.