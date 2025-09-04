Șeful NATO îi dă peste nas lui Putin: „De ce să ne intereseze ce gândeşte Rusia cu privire la trupele din Ucraina

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 13:11
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferințe de securitate la Praga.

Rusia a avertizat joi, 4 septembrie, că ea va refuza să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.

Rutte urmează să participe joi, în videoconferință, la o reuniune de la Paris a „Coaliției Voinței”, formată din 31 de țări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.

Franța și Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliații Ucrainei vor să arate președintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanții de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.

