Şeful Pentagonului confirmă că trupele nord-coreene sunt în Rusia. „Există dovezi” VIDEO

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat miercuri, 23 octombrie, că există dovezi că trupe nord-coreene se află în Rusia, informează Reuters.

Lloyd Austin mai spune că rămâne de văzut care este scopul trupelor Coreei de Nord în războiul din Ucraina.

„Există dovezi că există trupe ale RPDC în Rusia”, a declarat Austin reporterilor la Roma, folosind numele oficial al Coreei de Nord - Republica Populară Democrată Coreeană.

„Ce fac ele mai exact? Rămâne de văzut. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm”, a adăugat Austin.

Zelensky: According to our intelligence, two brigades from North Korea, each consisting of 6,000 soldiers, are training in Russia to assist in the war.

Meanwhile, military sources in #Russia released footage of North Korean soldiers at a military base in Primorsky Krai in the… pic.twitter.com/HEBdzmwUlx