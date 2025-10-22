Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:47
193 citiri
Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
România nu intră în război, dar trebuie să fie pregătită FOTO Facebook/MApN

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război. El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina și că nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.

Gheorghiţă Vlad a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă intră sau nu România în vreun război.

”În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus în schimb că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului. Cea de-a treia componentă este foarte importantă şi aţi văzut şi dumneavoastră cu ocazia acestui exerciţiu de mobilizare (n.r. - MOBEX) că narativele au fost folosite astfel încât să inducă panică - chemăm rezerviştii la mobilizare ca să îi trimitem la război, ca să îi trimitem în Ucraina, că Armata României este nepregătită şi s-a văzut o talpă de bocanc zburată sau o coadă la o unitate militară”, a declarat şeful Statului Major al Apărării.

El a precizat că România nu intră în vreun război, dar că se pregăteşte ca pentru război.

”Au fost şi colegi din presă care au scos din context, pe de o parte toate anunţurile Ministerului Apărării Naţionale şi ale celorlalte instituţii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, au fost foarte multe narative folosite, nu în scopuri pentru întărirea securităţii naţionale. Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

El a precizat că urmează un exerciţiu foarte mare în zona Cincu, iar imaginile cu deplasările de tehnică militară vor fi folosite pentru a induce ideea că România trimite trupe în Ucraina sau în Republica Moldova.

”Urmează un exerciţiu foarte mare în zona Cincu: Dacian Fall, exerciţiu prin care ne propunem să creştem nivelul battle group-ului de la batalion la nivel de brigade. Au avut loc şi au loc foarte multe deplasări de tehnică pe teritoriu naţional. Au fost folosite şi se folosesc aceste imagini pentru a induce ideea că România trimite trupe în Ucraina sau că trimite trupe în Republica Moldova. Fals. Urmează să facem dislocările de tehnică pentru Parada Militară Naţională, de 1 Decembrie. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că acele imagini cu deplasarea tehnicii pentru antrenamente sau chiar pentru dislocarea în Piaţa Arcului de Triunf au fost folosite ca imagini în diferite narative implicate de participarea României la acţiuni militare în afară a teritoriului naţional. Fals”, a explicat generalul Gheorghiţă Vlad.

El a adăugat că fiecare cetăţean trebuie să se informeze din cel puţin două surse credibile.

”De fiecare dată am rugat ca fiecare cetăţean al României să se informeze din cel puţin două surse, din surse credibile. Printr-o simplă căutare pe diferite reţele sociale se poate verifica dacă acea informaţie este adevărată sau este falsă. Trăim într-o bulă informaţională. Discutam ieri cu colegii, suntem prizonierii telefoanelor mobile pe care fiecare dintre noi le avem. Dacă cineva este interesat de subiectul dezastre naturale, inteligenţa artificială ne va bombarda numai cu articole despre dezastre naturale. Dacă ne interesează războiul, o să primim numai informaţii despre război. Trebuie făcută şi o selecţie foarte clară şi trebuie făcută şi o educaţie a cetăţenilor ţării în acest domeniu. Este foarte uşor cu tehnologia actuală, cu nivelul tehnologic atins, ca populaţia să fie manipulată”, a mai declarat şeful Statului Major al Apărării.

#razboi Ucraina, #romania razboi, #sef Stat Major Aparare, #gheorghita vlad, #pregatire razboi , #armata
Ep. 146 - Rusia atac asupra României

