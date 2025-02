Țările europene se află la „masa copiilor” în negocierile privind Ucraina și este vina lor, crede șeful Rheinmetall

Țările europene au fost lăsate la „masa copiilor” în discuțiile privind viitorul Ucrainei din cauza deceniilor de investiții insuficiente în apărare, a declarat directorul general al Rheinmetall din Germania, Armin Papperger, pentru Financial Times. Potrivit acestuia, europenii înșiși sunt de vină pentru că stau departe de negocieri.

„Dacă nu investești, dacă nu ești puternic, ești tratat ca un copil. A fost foarte convenabil pentru europeni în ultimii 30 de ani să spună: ”Bine, cheltuiți 1% (n. r. din PIB pentru apărare), este în regulă”, a spus Papperger.

Potrivit acestuia, consecința acestei poziții a fost că europenii au devenit ca niște copii care au fost așezați la o masă separată în timp ce SUA și Rusia discutau despre viitorul Ucrainei.

„Dacă părinții iau prânzul, copiii ar trebui să stea la altă masă... SUA negociază cu Rusia și nu există niciun european la masă - a devenit foarte clar că europenii sunt copii”, a adăugat Papperger în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

