Semnal de alarmă tras de un general francez: Putin are un singur obiectiv șocant în minte și va trece la aplicarea lui

Dictatorul rus își continuă nebuneasca invazie din Ucraina, care durează de 44 de luni, în ciuda faptului că armata sa a avut pierderi de peste un milion de soldați. Acum un general francez a tras un semnal de alarmă, spunând că Vladimir Putin are în minte ”un singur obiectiv șocant”: să se confrunte cu NATO. Iar el va trece la aplicarea lui în 3-4 ani.

Generalul Fabien Mandon, noul șef al Statului Major din Franța, pregătește forțele armate ale țării sale pentru a fi pregătite pentru un „șoc, care ar fi un fel de test” din partea Rusiei, potrivit Politico.

„Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a declarat miercuri generalul Fabien Mandon parlamentarilor din comisia de apărare a Adunării Naționale din Franța.

„Primul obiectiv pe care l-am dat forțelor armate este să fie pregătite în trei sau patru ani pentru un șoc care ar fi un fel de test”, a adăugat el. „Testul există deja în forme hibride, dar ar putea deveni mai violent.”

Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca alianța în următorii ani, cu termene care variază între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele să se pregătească pentru război până în 2030.

Rusia nu se va opri

În mod tradițional, ofițerii militari francezi au fost mai reticenți decât unii dintre omologii lor europeni în a oferi termene și a vorbi deschis despre un atac rusesc asupra NATO. În ultimele luni, însă, retorica franceză cu privire la Moscova a devenit mai dură, președintele Emmanuel Macron afirmând că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.

„A presupune că invazia Ucrainei din 2022 este ultimul atac și că nu se va mai întâmpla pe continentul nostru înseamnă a ignora riscul cu care se confruntă societățile noastre”, a declarat Mandon parlamentarilor. „Rușii se reorganizează cu un singur obiectiv în minte: să confrunte NATO”.

Cu toate acestea, generalul francez a adăugat: „Europa este scara potrivită pentru a aborda provocările noastre”.

Efortul de reînarmare al Franței este deja un semnal pentru a descuraja Rusia, a explicat el: „Dacă rivalii noștri percep că depunem acest efort, ar putea renunța. Dacă simt că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce i-ar putea opri.”

Pe de altă parte, să menționăm faptul că Donald Trump a anunțat că renunță momentan la summitul cu Putin de la Budapesta, spunând că este ”o pierdere de timp”. În plus, președintele american a impus pentru prima dată în mandatul său actual (după 9 luni) sancțiuni contra Rusiei, lovind cele mai mari firme petroliere Rosneft și Lukoil.

