Semnal dat de Putin lui Trump, sporește frica de Război Mondial: ”Cernobîlul zburător” poate lovi SUA VIDEO

Undele de șoc ale conflagrației sângeroase provocate de Rusia în Ucraina se extind, iar ultimul semnal dat de Vladimir Putin lui Donald Trump sporește frica de izbucnire a celui de-Al Treilea Război Mondial. Dictatorul de la Kremlin a anunțat cu fală că Moscova a efectuat un test cu o rachetă ”invincibilă” numită ”Cernobîlul zburător”, care poate lovi Statele Unite. Racheta Burevestnik a fost testată cu succes pe 21 octombrie 2025, ea parcurgnd 14.000 de kilometri, mult peste distanța Moscova – Washington, de 7.820 km.

Vladimir Putin a lansat astăzi un avertisment înfiorător pentru Occident, lăudându-se că Rusia are acum forțe nucleare de „cel mai înalt nivel” din lume, dezvăluind noua sa rachetă „de neoprit”, supranumită „Cernobîl zburător”, potrivit Daily Mail.

Într-o amenințare evidentă pentru al Treilea Război Mondial, președintele rus a anunțat un zbor de testare secret „reușit” pe 21 octombrie al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, despre care se spune că are „rază de acțiune nelimitată”.

Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vorbit despre armă în timpul unei vizite nocturne la un post de comandă de război, unde a fost informat pe linia frontului ucrainean de către generalul rus, Valeri Gerasimov, în vârstă de 70 de ani.

În timp ce făcea aceste remarci, rachete rusești au lovit blocuri rezidențiale din Kiev, într-un atac barbar, ucigând cel puțin trei civili și rănind aproape 30 de alți, inclusiv șapte copii. Sfidând ultimele apeluri la pace ale lui Donald Trump, Putin a dezvăluit, de asemenea, detalii despre exercițiile de război nuclear efectuate de forțele sale în ultima săptămână.

„Modernitatea... forțelor noastre de descurajare nucleară este la cel mai înalt nivel”, s-a lăudat el. „Ei bine, probabil că nu ar fi o exagerare să spunem că este la un nivel superior celui al tuturor statelor nucleare.”

El a dezvăluit noi teste asupra unei rachete destinate să zboare zile întregi și capabilă să contracareze toate apărările occidentale actuale. „Vorbim despre testarea rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cu o rază de acțiune nelimitată”, a spus el. „Din câte înțeleg, obiectivele cheie au fost acum atinse.”

Racheta Burevestnik ar ajunge în câteva ore în America

Gherasimov a dezvăluit că Burevestnik - alias Cernobîlul zburător - a fost testată pe 21 octombrie. „Racheta a zburat timp de câteva ore, acoperind o distanță de 14.000 de kilometri [8.700 de mile]”, a spus el. „Și aceasta nu este limita. Este cu propulsie nucleară.”

„Și caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit, în general, utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor ținte extrem de protejate, la orice distanță. „Mai mult, în timpul zborului, racheta a efectuat toate manevrele verticale și orizontale prescrise, demonstrându-și capacitățile ridicate de a evita sistemele de apărare antirachetă și antiaeriană.”

A zburat timp de 15 ore non-stop, ceea ce „nu este limita”, i-a spus el unui Putin rânjind, în vârstă de 73 de ani, care a anunțat pentru prima dată planurile pentru Burevestnik acum șapte ani. Testul anterior din 2022 a durat doar două minute. El a susținut că oamenii de știință ai săi au făcut ceea ce experții credeau imposibil în producerea cu succes a armei, care a fost testată în Arctica, în mijlocul activității, prin observarea avioanelor spion occidentale.

Se numește „Cernobîlul Zburător” deoarece emisiile sale sunt radioactive din cauza reactorului său neecranat sau parțial ecranat (adică aerul care iese din motor intră în contact direct cu părțile radioactive ale reactorului, nr) ceea ce ridică îngrijorări ecologice și de siguranță. Porecla se referă la explozia Centralei Nucleare de la Cernobîl din 1986. El a susținut că peste 10.000 de soldați ucraineni sunt înconjurați în locații separate pe linia frontului.

Putin a recunoscut că racheta Burevestnik nu este încă pregătită pentru utilizare în luptă, dar a urmărit să sperie Occidentul, precizând clar că trupele sale continuă războiul în Ucraina, refuzând să stabilească o dată de încheiere a conflictului.

Donald Trump a subliniat din nou că nu va pierde timpul întâlnindu-se cu Putin, care nu caută pacea. În schimb, SUA au impus sancțiuni petroliere drastice Rusiei, rapoartele afirmând că sunt pe cale să se aplice și alte pedepse economice.

