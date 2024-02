Senatul SUA a votat o lege care ar acorda miliarde de dolari Ucrainei. Fondurile ar putea fi blocate în Camera Reprezentanților

Senatul SUA a votat marţi, 13 ianuarie, un proiect de lege care prevede deblocarea unui ajutor extern de 95,34 miliarde de dolari, ce cuprinde, între altele, asistenţă financiară destinată Ucrainei, Israelului şi Taiwanului.

Senatorii au aprobat legislaţia cu un vot de 70-29, care a depăşit pragul de 60 de voturi necesar pentru a fi aprobată şi au trimis acum proiectul de lege la Camera Reprezentanţilor. Douăzeci şi doi de republicani s-au alăturat majorităţii democraţilor pentru a susţine proiectul de lege.

Nu este clar dacă Mike Johnson, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, care a criticat legea, va organiza un vot asupra pachetului legislativ, mulţi republicani din Cameră opunându-se ajutorului suplimentar pentru Ucraina.

Pachetul de ajutor extern include miliarde de dolari pentru sprijinirea Ucrainei şi asistenţă de securitate pentru Israel, precum şi asistenţă umanitară pentru civilii din Gaza, Cisiordania şi Ucraina, printre alte priorităţi.

Proiectul de lege a trecut însă de Senat, în ciuda criticilor lui Johnson la adresa textului şi a faptului că fostul preşedinte Donald Trump a arătat, de asemenea, că este împotrivă, susţinând că SUA ar trebui să înceteze să mai ofere ajutor extern, cu excepţia cazului în care acesta este sub forma unui împrumut.

Pe lângă alte prevederi politice, proiectul de lege include 60 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, 14,1 miliarde de dolari pentru asistenţă de securitate destinată Israelului, 9,2 miliarde de dolari pentru asistenţă umanitară şi 4,8 miliarde de dolari pentru a sprijini partenerii regionali din regiunea Indo-Pacific, potrivit Comisiei pentru alocări din Senat.

"Camera va trebui să găsească o cale de urmat şi va trebui să o facă în felul lor, dar noi trebuia să începem procesul şi am făcut acest lucru", a declarat marţi reporterilor John Thune, liderul republicanilor din Senat.

Senatul SUA a adoptat legislaţia după ce republicanii au blocat, săptămâna trecută, un proiect de lege mai amplu care ar fi combinat ajutorul extern cu un acord bipartizan privind frontierele ce includea măsuri anti-imigraţie. Republicanii au cerut iniţial ca securitatea frontierelor să facă parte din proiectul de lege, dar apoi au respins acordul bipartizan privind frontierele, pe fondul atacurilor la adresa măsurii din partea lui Trump şi a unor republicani proeminenţi din Camera Reprezentanţilor.

