O altă voce republicană critică administrația Trump: „Mi se face rău când văd cum îl îmbrățișează pe Putin”

Senatoarea Lisa Murkowski este una dintre vocile partidului Republican care s-a lansat în critici la adresa administrației Trump, după scena de vineri, din Biroul Oval, în care președintele și vicepreședintele SUA l-au atacat pe liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Murkowski, care a condamnat public atitudinea administrației Trump față de Ucraina este o voce rară a disidenței republicane, în timp ce majoritatea membrilor partidului s-au aliniat în sprijinul relației din ce în ce mai combative a președintelui cu Ucraina.

"Mi se face rău când văd cum administrația noastră își abandonează aliații și îl îmbrățișează pe Putin, un pericol pentru democrație și valorile americane", a scris aceasta pe rețelele sociale, potrivit Politico.

This week started with administration officials refusing to acknowledge that Russia started the war in Ukraine. It ends with a tense, shocking conversation in the Oval Office and whispers from the White House that they may try to end all U.S. support for Ukraine. I know foreign…