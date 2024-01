Viorica Tătaru, reporteră a televiziunii TV8 din Republica Moldova, a fost reținută în după-amiaza zilei de miercuri, 24 ianuarie, în capitala republicii separatiste Transnistria.

UPDATE 15.50 Jurnaliștii TV8, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, au fost reținuți separat și interogați aproape trei ore de așa-zisele autorități de la Tiraspol. Cei doi au fost obligați să șteargă tot ce au filmat la protestul din stânga Nistrului.

Viorica Tătaru povestește că au venit în regiunea transnistreană pentru a reflecta acțiunile de protest și să obțină informații din prima sursă: „Tot ce am reușit să filmăm până la momentul reținerii ne-au obligat să le ștergem, discuțiile pe care le-am purtat cu oamenii nu le avem. Mulți oameni nu știau de ce au venit și nici să explice mesajele pe care le aveau scrise pe pancarte, ceea ce cumva i-a intimidat pe acești colaboratori, prima lor întrebare a fost: de ce i-ați întrebat dacă mesajul a fost scris de ei sau de altcineva. Ne-au interogat și în fața camerei”.

Reportera și cameramanul au fost eliberați doar după ce au șters tot ce au filmat. Au fost conduși până la graniță peste râul Nistru: „Probabil să se asigure că noi am plecat, că am ieșit de pe teritoriul așa-zisei Transnistria”, scriu jurnaliștii de la televiziunea TV8.

Știrea inițială:

Colegii ziaristei au publicat informația legată de reținerea Vioricăi Tătaru în jurul prânzului: "Deocamdată nu cunoaștem în ce circumstanțe s-a întâmplat. Cert este că aceasta filma protestul organizat de autoritățile separatiste. Singurul detaliu pe care a reușit să ni-l comunice e că în acest moment este însoțită pentru audieri la așa-zisul minister al securității", au scris cei de la televiziunea TV8.

Tânăra jurnalistă a reușit să mai transmită acasă un ultim mesaj, înainte să fie ridicată din mijlocul protestatarilor de către forțele de ordine ale republicii separatiste.

„Am cerut permisiunea ca să anunț acasă unde sunt, ca să nu mă caute și să nu-și facă griji. Noi am fost reținuți în timp ce întrebam oamenii pentru ce au venit la protest, care sunt cerințele lor. Ne-au reținut și ne duc la așa-zisul minister al securității doi inși care s-au prezentat a fi colaboratori.

Ei au zis că merg să ne interogheze de ce am venit și de ce am încălcat legile. Pentru că noi am fi presă internațională, presă de peste hotare și e nevoie să ne pună niște întrebări, să afle scopul prezenței noastre aici. Deși noi am zis: Voi ați anunțat despre niște proteste masive și noi am venit să monitorizăm dacă este adevărat, să vorbim cu oamenii, să întrebăm care sunt cerințele”, a transmis Viorica Tătaru.

Câteva sute de oameni s-au adunat miercuri în piața centrală din Tiraspol protestând față de prevederile noului Cod Vamal votat la Chișinău, care vizează agenții economici din regiunea separatistă.

"Săptămâna trecută, Sovietul Suprem de la Tiraspol a decis să renunțe la facilitățile de care aveau parte fermierii cu pământuri în zona controlată de separatiști. Astfel, agenții economici care trec așa-numita vamă sunt obligați să achite o taxă pentru desfășurarea activității economice.

Decizia a venit ca răspuns la noile modificări la Codul Vamal, care obligă comercianții din regiune să achite taxe în bugetul de stat", mai arată jurnaliștii de la TV8.

Serviciile de informații au avertizat în mod repetat de la începutul anului că Rusia are un plan de destabilizare a Republicii Moldova.

În cea mai recentă analiză a sa, publicată luni, 22 ianuarie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) de la Washington atrage atenţia - deja pentru a doua oară în această lună - că Moscova urmăreşte să destabilizeze Republica Moldova şi să justifice orice viitoare escaladare rusă în regiune, iar pentru aceasta liderii separatişti din Transnistria sunt încurajaţi de Rusia să încerce să semene instabilitate şi divizare în Republica Moldova.

Autoritățile de la Chișinău acuză trupele ruse staționate în regiunea transnistreană că au încălcat mai multe reglementări ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosirea necorespunzătore a dronelor în timpul unor exerciții desfășurate la sfârșitul anului 2023, în timp ce vocile care susțin Kremlinul acuză presiuni tot mai mari din partea Chișinăului asupra regiunii transnistreană într-o operațiune de informare menită să destabilizeze Moldova și să justifice orice viitoare escaladare rusă în regiune.