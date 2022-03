Țara în care s-a ieșit în stradă pentru a-l susține pe Vladimir Putin. „Mama Rusia va învinge. Este vorba despre salvarea omenirii”

Cu steagul Rusiei în mâini și poze cu președintele Vladimir Putin, mii de cetățeni din Serbia au mărșăluit vineri, 4 martie, în Belgrad.

Aceștia au mers inclusiv până la ambasada Rusiei, într-o manifestare rară de sprijin public pentru Moscova după invazia acesteia în Ucraina, potrivit Reuters.

Aproximativ 4.000 de persoane au participat la marș. Oamenii s-au adunat în fața unui monument al țarului rus Nicolae al II-lea din centrul Belgradului, unde au cântat imnurile Rusiei și Serbiei.

„Este vorba despre salvarea omenirii”, a spus un bărbat în vârstă, purtând un steag rusesc. „Aceasta este o luptă între bine și rău și știm, slavă Domnului, că mama Rusia va învinge”.

Over 1,000 ppl rallied in support of Russia's war in Ukraine in Belgrade, Serbia. Rally was organized by far-right, anti-EU "People's Patrols" https://t.co/VNPkAciOOI