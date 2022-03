Zeci de diplomați din Uniunea Europeană, Statele Unite sau Marea Britanie au părăsit marți, 1 martie, sala în care avea loc o conferință ONU pentru drepturile omului în momentul în care ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a luat cuvântul, arată Reuters.

După ce au ieșit din țară, diplomații s-au adunat lângă ambasadorul Ucrainei la ONU Evghenia Yevheniia Filipenko și s-au fotogafiat cu un steag al Ucrainei.

Oficialii au au protestat astfel față de invazia rusă în Ucraina.

Lavrov s-a adresat Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU prin videoconferință. Ministrul rus de Externe a fost nevoit să-și anuleze deplasarea la sediul ONU din Geneva, întrucât avionul său nu a avut autorizaţie să survoleze spaţiul aerian pe care Uniunea Europeană l-a închis aviaţiei ruse.

Uniunea Europeană și-a închis spațiul aerian pentru avioanele rusești, drept sancțiune la invazia decisă de Kremlin asupra Ucrainei.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D