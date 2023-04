Serghei Lavrov insultă SUA, fiind lăsat să vorbească la New York: „Biden a cerut personal bombardarea Belgradului” VIDEO

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a prezidat luni, 24 aprilie, o ședință a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), la New York, unde a acuzat Statele Unite că au „îmbrățișat o politică de distrugere” a misiunii ONU de a menține pacea.

Rusia deţine preşedinţia rotativă a Consiliului de Securitate al ONU în această lună, în plină ofensivă militară în Ucraina, astfel că Serghei Lavrov prezidează luni Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, notează The Guardian.

Lavrov at a meeting of the UN Security Council

▪️ Some UN member states want to replace international law with some rules of the game

▪️ No one gave the United States the right to speak on behalf of the entire world community

▪️ It is not hidden that the goal is to contain… pic.twitter.com/FSgMiEbCMU