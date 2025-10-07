Serviciile de informații germane au dovezi că Kremlinul discută un plan de atac asupra NATO, a declarat comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius. Acesta a subliniat că Europa trebuie să recupereze timpul pierdut în ceea ce privește apărarea.

„Serviciile de informații germane susțin că au dovezi că Kremlinul discută un atac asupra NATO. Și dacă discută despre asta, plănuiește un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”, a spus Kubilius într-un interviu acordat ziarului Wyborcza, scrie

https://newsukraine.rbc.ua/news/drone-attack-reported-in-tyumen-nearly-2-1759775317.html

Comisarul european nu a exclus faptul că Rusia s-ar putea pregăti într-adevăr de război. Potrivit acestuia, NATO și Europa trebuie să fie pregătite și ele pentru acest lucru și să învețe nu numai din experiența ucrainenilor, ci și din experiența rușilor înșiși.

„Trebuie să recuperăm timpul pierdut. Și deja facem asta. Comisia Europeană a început să sprijine industria de apărare. Drept urmare, producția de obuze de artilerie va crește în 2025. Mă bucur să văd noi fabrici de armament construite în UE. Recuperăm terenul pierdut”, a remarcat Kubilius.

Putin spune că nu intenționează să atace NATO

Ads

Recent, președintele rus Vladimir Putin a susținut că rapoartele despre presupusele planuri ale Rusiei de a ataca NATO sunt „prostii” și „imposibil de crezut”.

„Ei spun că Rusia va ataca NATO. Cum poate cineva să creadă asta? Este imposibil de crezut. Dacă chiar cred asta, sunt incompetenți”, a spus Putin.

Putin le-a reproșat aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluționării conflictului din Ucraina și le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria” unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră.

„Sincer, vreau doar să le spun: calmați-vă, dormiți liniștiți și vedeți-vă de propriile voastre probleme. Uitați-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile orașelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura și identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistența socială, migrația necontrolată”, a îndemnat Putin.

Ads