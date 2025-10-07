Serviciul rus de Informații Externe acuză Marea Britanie că pregătește acțiuni sub steag fals. Regatul Unit plănuiește o operațiune în cadrul căreia o navă civilă aparținând unui stat străin din Europa va fi atacată de trădători ruși, a declarat (SVR).

„Autoritățile de la Londra sunt furioase că eforturile de mulți ani de a obține „înfrângerea strategică” a Rusiei și de a o transforma într-o țară paria eșuează. Cabinetul lui K. Starmer și serviciile sale speciale se pregătesc să răspundă la succesele Rusiei pe teatrul de operațiuni militare din Ucraina printr-o nouă provocare josnică”, transmite SVR, conform TASS.

Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători” să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa.

„Conform planului britanic, un grup de trădători ruși care luptă de partea forțelor armate ucrainene urmează să comită un atac fie asupra unei nave a Marinei Ucrainene, fie asupra unei nave civile a unui stat străin într-un port european. Membrii grupului au ajuns deja în Regatul Unit pentru antrenament în sabotaj. După ce teroriștii vor fi „descoperiți”, planul este să anunțe că aceștia au acționat la ordine de la Moscova”, se arată în comunicat.

Conform SVR, calculele Londrei se bazează pe presupunerea că elitele politice europene rusofobe „vor accepta cu ușurință narațiunea falsă a „agenților rău intenționați ai Kremlinului” pentru a justifica necesitatea unui ajutor militar suplimentar pentru Ucraina și militarizarea unei „Europe unite” pentru a combate „agresiunea rusă”.”

Abordare grosolană

„Este demn de remarcat faptul că militanții ucraineni vor fi aprovizionați cu echipamente subacvatice fabricate în China. Echipamentul confiscat în timpul „anchetei” va fi prezentat ca „dovadă de neclintit” a sprijinului Chinei pentru așa-numită agresiune armată a Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în declarație.

SVR a subliniat că în Regatul Unit, care „a fost odată numit pe bună dreptate Albionul trădător”, se crede că o astfel de invenție grosolană va induce în eroare mulți politicieni experimentați.

„Se pare că trecerea rapidă a Londrei pe marginea istoriei mondiale a afectat gândirea strategică a serviciilor speciale britanice și a celor aflați la putere. Instrumentele rămân aceleași - a pune principalii jucători ai lumii unii împotriva altora. Dar în mediul geopolitic actual, acest lucru nu mai funcționează”, a concluzionat SVR.

