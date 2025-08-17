Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză Ucraina că ar fi folosit pensionare ca "kamikaze" împotriva soldaților ruși VIDEO

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ar fi descoperit planul pus la cale de ucraineni FOTO Rețeaua X

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) acuză serviciile secrete ucrainene că ar fi păcălit cinci femei în vârstă din Rusia să devină „bombe umane” în atacuri asupra soldaților ruși, în timp ce autoritățile ruse au deschis anchete pentru terorism și deținere ilegală de explozibili.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că serviciile secrete ucrainene le-ar fi constrâns pe cele cinci femei să pregătească atacurile după ce le-au făcut să-și piardă economiile de o viață, arată Digi 24.ro

Planul presupunea ca acestea să livreze explozibili camuflați, care le-ar fi ucis și pe ele însele în momentul detonării, scriu jurnaliștii Meduza.

FSB susține că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), agenția de informații militare (HUR) și „grupurile naționaliste ucrainene” au contactat femeile în vârstă din Rusia prin Telegram și WhatsApp.

Le-a convins, după ce le-au vândut casele și le-au golit conturile bancare, prezentându-se ca oficiali ai FSB din Rusia, ai Ministerului de Interne, ai Comitetului de Investigații și ai altor agenții de stat, autorii ar fi folosit „terminologie oficială” și o combinație de tactici de intimidare pentru a le determina pe femei să coopereze.

Femeile ar fi fost însărcinate să monitorizeze locuințele militare și zonele de parcare, să depoziteze explozibili și să „vizeze direct soldații ruși”.

„Serviciile de informații ucrainene au planificat ca femeile să livreze personal dispozitive explozive improvizate, deghizate în obiecte de uz cotidian, membrilor serviciului militar. Detonațiile ar fi ucis și curierii înșiși, folosindu-i efectiv ca așa-numite «bombe umane»”, a declarat FSB, pe site-ul propriu.

Agenția a declarat că au fost deschise dosare penale pentru tentativă de terorism și deținere ilegală de explozibili. Nu a precizat însă dacă femeile se află în arest, dar publicația independentă Mediazona notează că într-un videoclip difuzat de FSB se observă cum ofițerii vorbesc cu femeile, iar două dintre ele sunt conduse de către bărbați mascați.

🇷🇺⚡Terrorism in Russia The Security forces, FSB managed to intercept attacks on Russian military personnel. The Ukrainian ISIS, SBU tried to recruit 5 pensioners as living bombs to kill Russian soldiers. The women, in their late 60s were called and made to believe it was the… pic.twitter.com/iSEZyBb27H — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 11, 2025

