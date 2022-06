Simbolul rezistenței Ucrainei de aproape patru luni într-un timbru: un tractor trage un tanc

Oficialii ucraineni au pus pe piață un nou timbru simbol al rezistenței de aproape patru luni în fața invaziei ruse.

”Un tractor trage un tanc e o poveste iconică a rezistenței ucrainene împotriva Rusiei”, se arată într-o postare pe Twitter a Ministerului de Externe al Ucrainei.

Timbrul se alătură celorlalte emiteri poștale care înfățișează soldați ucraineni care rezistă atacului rus de pe Insula Șerpilor din Marea Neagră cu un gest sfidător al mâinii, arată BBC.

🚜 A tractor pulling a tank is an iconic story of the #Ukrainian resistance against #Russia. @ukrposhta has commemorated it with a new postage stamp.

📨 What kind of message would you dream to receive from Ukraine? pic.twitter.com/g4C3NAZt0R