Sirenele de alarmă au început să sune miercuri, 20 noiembrie, în capitala Ucrainei, Kiev, și în alte părți ale țării, în condițiile în care forțele aeriene ucrainene au avertizat asupra unui potențial atac cu rachete.

Aceste avertismente au venit la doar câteva ore după ce SUA au închis temporar ambasada de la Kiev, după ce au primit ceea ce afirmă a fi „informaţii specifice privind un potenţial atac aerian semnificativ, în 20 noiembrie.

„Din prudenţă, ambasada va fi închisă, iar angajaţii ambasadei sunt instruiţi să se adăpostească la faţa locului”, a anunţat Departamentul de Stat al SUA pentru Afaceri Consulare într-o postare pe X.

„Ambasada SUA recomandă cetăţenilor americani să fie pregătiţi să se adăpostească imediat în cazul în care este anunţată o alertă aeriană”, adaugă autorităţile americane.

Măsuri similare au fost luate și de alte ambasade, precum cele ale Italiei, Spaniei și Greciei.

Ambasada României rămâne deschisă

Ambasada României de la Kiev va rămâne deschisă, în timp ce Statele Unite au decis să închidă misiunea lor diplomatică, din cauza unui risc sporit de atac aerian. Totuși, oficialii români au luat măsuri de precauție.

„Având în vedere evoluțiile de securitate din Ucraina, în coordonare cu misiunile diplomatice ale celorlalte state aliate și membre UE, Ambasada României la Kiev a luat măsuri suplimentare în vederea asigurării protecției personalului, activitatea fiind limitată la acțiuni cu caracter de urgență. Situația este monitorizată permanent și, în consultare și cu autoritățile ucrainene, măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluții” a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat.

Kyiv is sheltering under air alerts. “Fast-moving objects in the air—likely ballistic missiles or jet drones.”

People take these warnings seriously now, expecting Russia to retaliate for ATACMS strikes. Still, our trust is in air defense 1/ pic.twitter.com/uWE9Z6FE7p