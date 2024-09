Skynex în acțiune. Ucraina prezintă imagini cu noul său sistem de apărare operat de la distanță VIDEO

Comandamentul aerian de vest al Ucrainei a publicat imagini de la exercițiile de antrenament și operațiunile de luptă ucrainene de apărare aeriană cu noul sistem Skynex în acțiune.

”Membrii serviciului de la Comandamentul Aerian „Vest” au exersat împușcarea cu sistemul de artilerie antiaeriană Skynex. Suntem recunoscători aliaților noștri pentru că ne-au ajutat la creșterea capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei. Mai multă apărare aeriană pentru Ucraina = mai multe vieți nevinovate salvate”, scrie Defense of Ukraine pe pagina sa de X.

Ucraina a primit primele sale sisteme de apărare antiaeriană Skynex de la Rheinmetall în aprilie 2023, livrările de baterii complete continuând până în primăvara anului 2024, utilizarea lor operațională de către forțele armate a rămas nedeclarată până de curând.

Videoclipul dezvăluie diverse aspecte operaționale, inclusiv rata mare de tragere a sistemului, de 1.000 de cartușe pe minut, detonarea în aer a muniției AHEAD de 35 mm, utilizarea sistemelor avansate de control al focului și procedurile echipajului, cum ar fi reîncărcarea. Performanțe Este de remarcat faptul că Forțele Armate ale Ucrainei utilizează sistemul Skynex ca platformă staționară, scrie Defence of Ukraine, conform Digi24.ro.

Această configurație, concepută pentru a proteja ținte punctuale specifice, simplifică întreținerea șasiului, deoarece acesta este necesar doar pentru transport și nu pentru a rezista solicitărilor de tragere.

Videoclipul demonstrează, de asemenea, procesul de reîncărcare, în care sunt încărcate clipuri care conțin șapte cartușe de 35x228 mm. Aceste cartușe, care cântăresc 1,7 kg fiecare (cu o greutate a proiectilului de 750 de grame), au o viteză inițială de 1 050 m/s (3 780 km/h) și pot atinge o rază maximă de acțiune de 5 km în doar 8,2 secunde. Dacă un proiectil nu își atinge ținta, se activează automat un mecanism de autodistrugere.

