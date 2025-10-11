Americanii nu au reușit să remedieze încă problema sistemului Patriot care este păcălit acum de rachetele rusești. Rata de interceptare a scăzut de la 42% la doar 6%

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 15:53
66 citiri
Sistem Patriot FOTO:X/Nexta

Rusia își adaptează războiul nu doar prin intensitate, ci și prin codul sursă. Modificările software aduse recent rachetelor balistice au redus drastic eficiența sistemelor de apărare aeriană Patriot, potrivit unei declarații făcute de generalul-locotenent în rezervă Igor Romanenko, fost adjunct al șefului Statului Major General al armatei ucrainene.

Într-o intervenție la postul de televiziune Espreso, Romanenko a explicat că noile versiuni ale rachetelor, precum Iskander-M, Iskander-K și Kinjal, beneficiază de un algoritm de zbor modificat, ceea ce le permite manevre evazive în faza finală a traiectoriei. Rezultatul? Rata de interceptare a sistemelor Patriot a scăzut de la 42% la doar 6%.

Potrivit acestuia, sunt modificări care permit rachetelor rusești să manevreze în faza finală a zborului lor, complicând funcționarea sistemelor de apărare antiaeriană. El a menționat în mod specific complexele Iskander-M modernizate, capabile să lanseze atât rachete balistice, cât și rachete de croazieră (versiunea Iskander-K), precum și Kinjal, rachete lansate de pe avioane MiG-31 și care au viteză sporită în faza finală a zborului lor.

„Acum, pe ultima secțiune a traiectoriei, aceste rachete efectuează manevre care îngreunează distrugerea lor”, a declarat Romanenko, adăugând că partea ucraineană a colectat statistici relevante și a transmis datele către partenerii americani în speranța unei actualizări urgente a softului folosit de Patriot.

Între timp, realitatea din teren confirmă teoria. Noaptea trecută, între 10 și 11 octombrie, Ucraina a fost din nou ținta unui atac aerian masiv, cu 78 de drone de atac de tip Shahed, Herbera și alte modele, lansate din mai multe direcții: regiunile ruse Orlov, Millerovo, Kursk, precum și de pe teritoriul Crimeei ocupate, din zona Capului Ciauda.

Unitățile de război electronic și grupurile mobile de apărare antiaeriană au reușit să neutralizeze sau să doboare 54 dintre aparatele inamice, potrivit datelor preliminare. Cu toate acestea, 21 de drone au reușit să lovească ținte în șase locații din nordul, sudul și estul Ucrainei.

Odesa, parțial paralizată după un atac cu drone

Printre orașele vizate, Odesa a avut din nou de suferit. În jurul orei 00:40, primele explozii au fost urmate de întreruperea completă a alimentării cu energie electrică în mai multe cartiere. Reprezentanții DTEK Odesa, compania locală de electricitate, au confirmat o avarie majoră în rețea, provocată de atac.

Anterior, la ora 00:31, Forțele Aeriene avertizaseră că un grup de drone se îndreaptă dinspre Marea Neagră spre Odesa și portul Ciornomorsk. În doar câteva minute, atacul s-a materializat: o serie de explozii au zguduit orașul, iar în nordul Odesei a izbucnit un incendiu.

Alarma aeriană a durat aproximativ o oră, între 00:30 și 01:32. Între timp, 69% dintre locuitorii orașului rămăseseră fără electricitate, potrivit unui sondaj Suscivilne Odesa. Apa a devenit și ea o resursă incertă, potrivit relatărilor din rețelele sociale.

Prea puține sisteme Patriot, prea multe rachete

Generalul Romanenko a subliniat și o altă problemă structurală: numărul redus de baterii Patriot aflate în dotarea Ucrainei. În timp ce sistemele sunt relocate în funcție de amenințări, Rusia identifică zonele vulnerabile și lansează atacuri concentrate exact acolo.

Iar când nu lipsesc cu totul, rachetele modificate reușesc să păcălească radarul. Ceea ce odinioară era o speranță a apărării antiaeriene pare acum un scut tot mai subțire în fața tehnologiilor rusești adaptate constant.

Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul...
Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
În condiții meteo nefavorabile, care limitează utilizarea eficientă a dronelor, forțele ruse au lansat un amplu atac mecanizat în zona salientului Dobropilia, în estul regiunii Donețk....
