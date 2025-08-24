Momentul când ucrainenii distrug un sistem de rachete rusesc care costă 40 de milioane de dolari. Atacul, lansat de Garda Națională VIDEO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 24 August 2025, ora 10:20
707 citiri
Atacul a avut loc în Zaporojie FOTO captură video YouTube / Бутусов Плюс

Militarii din unitatea forțelor speciale Lazar a Brigăzii 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer rusesc S-300V pe frontul din Zaporojie, relatează canalul ucrainean de Telegram Butusov Plus, citat de Ukrainska Pravda.

”Luptătorii unității de forțe speciale Lazar din Brigada 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari pe frontul din Zaporojie!”, este mesajul postat.

Operatorii de drone au detectat un lansator cu două containere de transport-lansare și apoi l-au atacat. Loviturile precise au provocat o detonare puternică a muniției S-300V, distrugând complet sistemul, mai arată sursa citată.

S-300V este un sistem de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune dezvoltat în Uniunea Sovietică în anii 1970 și adoptat pentru serviciu în 1988. A fost proiectat pentru a proteja obiectivele militare de avioane, rachete de croazieră și rachete balistice. Fiecare lansator este echipat cu propriul radar de iluminare a țintei, permițând funcționarea autonomă. Sistemul poate ataca simultan mai multe tipuri de ținte și poate atinge viteze de până la 3.000 de metri pe secundă. Utilizează rachete 9M83 și 9M82 cu raze de acțiune de 75 km și, respectiv, 100 km, toate elementele fiind montate pe vehicule cu șenile, care asigură o mobilitate ridicată.

