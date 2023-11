Legendele războiului din Ucraina. Cum au produs 2 milioane de dolari pentru armată Saint Javelin, Saint Himars sau Ghost of Kiev

Sfânta Javelin, Sfânta Zaliznitsya, Moses (Obuzierul M777), Ghost of Kiev, DBD, Sfântul Himars, toate astea au devenit legende populare în Ucraina, legende care țin cât se poate moralul sus.

Câțiva tinei le-au portretizat, le-au pus pe tricouri si apoi pe site-ul ”saintjavelin”. Banii obținuți din vânzarea produselor sunt donați armatei Ucrainei.

Portalul este o întreprindere socială creată de Christian Borys, un canadian care a lucrat ca jurnalist în Ucraina în perioada 2014-2019.

Totul a început ca un efort al unei singure persoane de a strânge 500 de dolari pentru a sprijini Ucraina înainte de invazia la scară largă care se apropia în februarie 2022.

Un an mai târziu, echipa, care a ajuns la 15 persoane, a vândut peste 200.000 de produse și a donat peste 2 milioane de dolari Ucrainei, în timp ce țara continuă să lupte împotriva agresiunii Rusiei.

”Am colaborat cu organizații precum Congresul Mondial Ucrainean, The Kyiv Independent, platforma de strângere de fonduri a președintelui Zelenskyy, United24, și altele. Produsele noastre sunt îndrăgite de mulți susținători ai Ucrainei, analiști militari și oficiali guvernamentali din întreaga lume. Mulțumită comunității noastre, i-am ajutat pe ucraineni cu ajutor umanitar și am donat sute de articole cruciale pentru apărătorii ucraineni, cum ar fi camionete, generatoare, truse de ajutor medical, haine de iarnă și multe altele. Scopul nostru este să susținem Ucraina până la victorie și dincolo de ea!”, susțin tinerii întreprinzători.

