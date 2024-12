Situație critică pentru Putin și Zelenski: Bătălia Rusiei și Ucrainei pentru cea mai importantă resursă non-armament

Odată cu intrarea conflictului ucrainean într-o nouă fază după alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite la 5 noiembrie 2024, durabilitatea efortului de război al Moscovei împotriva Kievului a fost supusă unei examinări intense. În prezent există o situație critică pentru Putin și Zelenski. Cu atât de multe pierderi pe câmpul de luptă, Kievul și Moscova se confruntă cu o lipsă de soldați, iar Rusia și Ucraina duc o bătălie intensă pentru a găsi cea mai importantă resursă de război: militarii.

În ciuda diferitelor stimulente și a utilizării tot mai frecvente a luptătorilor străini, presiunea asupra ambelor părți devine critică. În timp ce Kremlinul și-a reorientat complet economia către industria sa de apărare, pentru a-și asigura rezistența militară, în special în ceea ce privește munițiile, există o resursă pe care Rusia - ca și Ucraina - încă se luptă să o asigure, și anume combatanții, potrivit Le Monde.

Observatorii sunt îngrijorați că această presiune contribuie la războiul de oferte al președintelui rus Vladimir Putin. „De la începutul războiului din Ucraina, timpul a fost de partea Rusiei. Moscova are o populație mai mare decât Kievul și o economie mai mare. Într-un război de uzură, asta contează”, rezumă Joris Van Bladel, specialist în afaceri militare rusești și asociat senior la Institutul Egmont din Belgia.

„Dar nici Rusia nu dispune de resurse nelimitate. Așadar, asistăm în prezent și la o concurență în materie de gestionare a timpului”, subliniază Van Bladel, autor al unei cărți care va fi publicată în februarie 2025, intitulată Land van het Grote Sterven. ("Țara marilor sacrificii. Cum sfidează Rusia logica occidentală”).

Atât de partea rusă, cât și de partea ucraineană, numărul de morți și răniți este un subiect extrem de sensibil și nu au fost publicate niciodată cifre precise. Cu toate acestea, potrivit unui studiu publicat în noiembrie de Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI), aceste pierderi numite „ireversibile”, adică morții, dispăruții și răniții grav, sunt în continuă creștere.

Între martie 2022 și octombrie 2023, pierderile rusești au crescut de la 231 pe zi la peste 600, mai mult decât dublându-se. Iar din noiembrie 2023, acestea se apropie de o mie pe zi, potrivit lui Iuri Fedorov, autor al studiului IFRI bazat pe verificarea încrucișată a datelor din surse deschise.

Miercuri, 4 decembrie, Anna Tsiviliova, ministrul adjunct al apărării din Rusia, a anunțat că ministerul a efectuat 48 000 de teste ADN pentru identificarea soldaților dispăruți.

Pe 3 decembrie 2024, Institute for the Study of War, un think-tank din SUA care monitorizează zilnic conflictul, a raportat peste 1 700 de victime pe zi pentru Rusia, cu un total de peste 600 000 de morți și răniți de la începutul războiului.

Cu toate acestea, dintre aceste estimări globale la 22 noiembrie, doar cifra de 79 819 militari ruși morți a fost verificată în mod oficial de site-ul opoziției ruse Mediazona, care, în colaborare cu BBC, menține o listă verificată cu numele soldaților care au murit pe front. O cifră care, potrivit celor care o publică, corespunde la aproximativ jumătate din numărul real.

