Skijetul încărcat cu explozibil care a declanșat panica pe o plajă din Turcia

Un vehicul modificat de tip Ski Jet, încărcat cu explozibili, a fost găsit plutind în largul coastei Turciei, în apropiere de Istanbul. Agenția turcă de știri İhlas (IHA) a distribuit o înregistrare video a vehiculului.

Ambarcațiunea, despre care se crede că aparține armatei ucrainene, poate oferi o perspectivă unică asupra modului în care Ucraina a produs drone maritime improvizate.

Weaponized Yamaha jet ski with two warheads found on Turkish beach, likely #Ukrainian . Sensible design.

Fotografiile vehiculului arată o „sferă de cameră electro-optică/în infraroșu deasupra ghidonului”, precum și „alți senzori”, a scris H I Sutton, analist naval, pe site-ul său.

Scaunele vehiculului au fost înlocuite cu cutii de control și o antenă Starlink, iar doi cilindri negri, probabil încărcături explozive, au fost fixați de fiecare parte a părții frontale, a scris Sutton, adăugând: „Rezervoare suplimentare de combustibil sunt, de asemenea, probabil prezente”.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk