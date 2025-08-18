Țara din UE care a refuzat să doneze arme pentru Ucraina pentru a le vinde pe mulți bani: „Pentru ce război se pregătește Europa?”

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 11:40
1828 citiri
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@SprinterObserver

Premierul slovac Robert Fico a găsit o soluție pentru a profita de conflictul din Ucraina. În timp ce unele state acordă ajutor militar gratuit președintelui Volodimir Zelenski, Slovacia face acest lucru contra cost.

Robert Fico se opune sprijinului militar gratuit acordat de UE Ucrainei și, totodată, sancțiunilor „anti-Rusia”. Îns exporturile de armament către Ucraina, prin companii private slovace, au crescut exponențial în 2024. Astfel, au ajuns la o valoare de 1,15 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Slovaciei, de zece ori mai mult decât înainte de invazie, informează Politico.

Igor Melicher, ministrul Apărării din Slovacia, a explicat că poziția guvernului nu intră în contradicție cu cea a firmelor private. Totodată, Melicher a menționat că Slovacia sprijină Ucraina umanitar și cu energie electrică.

„Guvernul slovac s-a angajat în fața cetățenilor săi că nu va trimite nici măcar un glonț din depozitele de stat spre Ucraina, iar noi ne ținem de această promisiune. Slovacia ajută oficial doar cu ajutor non-letal și cu electricitate necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat”, a explicat ministrul Apărării.

Melicher a adăugat că statul nu poate interzice companiilor private să facă afaceri.

„Noi ne-am alăturat Uniunii Europene pentru că împărtășim valorile ei. Respectăm piața liberă, astfel că restricționarea companiilor din industrie ar reprezenta o mostră de ipocrizie din partea noastră”, a mai punctat ministrul.

Ce arme produce Slovacia

Companiile slovace produc muniție de 155 mm, piese de artilerie autopropulsate Zuzana 2, sisteme de război electronic și tehnologie de comunicații, potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene.

Anul trecut, ministrul Apărării - Robert Kalinak anunța deschiderea unei fabrici de muniție.

„Acesta nu este sprijin pentru război, este sprijin pentru comerț”, anunța Kalinak.

Robert Fico, cunoscut drept un partener de dialog și cu președintele Putin, a „tunat” în spațiul public în repetate rânduri, în cazul subiectului „Ucraina”.

„Ar trebui, oare, să luăm de la pensionari ca să cumpărăm tancuri? Pentru numele lui Dumnezeu, pentru ce război se pregătește Europa? De ce are nevoie Europa dintr-odată să cheltuie 800 de milioane de euro pe arme?”, a declarat Fico.

Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir...
Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
Președintele american Donald Trump îl va primi, luni, 18 august, mai întâi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă și va avea o discuție individuală cu acesta, după...
#razboi Ucraina, #slovacia, #bani, #Volodimir Zelenski, #arme , #Razboi Ucraina
