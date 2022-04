Slovacia va furniza Ucrainei temutele obuziere autopropulsate Zuzana. Sunt arme cerute cu insistență de la începutul invaziei

Slovacia și Ucraina sunt aproape de finalizarea unui acord care prevede vânzarea de obuziere autopropulsate Zuzana.

Potrivit presei, acordul prevede vânzarea a 16 obuziere autopropulsate Zuzana, fabricate în Slovacia.

Armele respective, solicitate de Ucraina, au o rază de tragere de 41 de kilometri. Masa pistoalelor autopropulsate este de 32 de tone, echipajul fiind format din patru persoane. Sistemul de încărcare automată permite tragerea a șase rachete pe minut.

Dacă guvernul ucrainean ar cumpăra obuzierele Zuzana, acesta ar fi unul dintre cele mai mari succese la export ale industriei de arme slovace din ultimii 30 de ani, mai notează sursa citată.

According to Slovakian media, Slovakia and Ukraine have almost finalized a Deal on the Sale of Slovakian-made 16 ZUZANA 155mm Self-Propelled Howitzers.

