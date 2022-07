Rusia bombardează sălbatic următorul oraș vizat în estul Ucrainei. Apelul disperat al primarului: "Rămâneți la adăpost!"

Oraşul Sloviansk, următoarea ţintă a armatei ruse în estul Ucrainei, este supus unui bombardament masiv, a anunțat marţi, 5 iulie, primarul localităţii, Vadim Liah, care îi îndeamnă pe locuitori să se adăpostească.

”Sloviansk! Bombardament masiv al oraşului. Centrul, nordul. Toată lumea să rămână la adăpost!”, scrie într-o postare pe Facebook Vadim Liah, primarul acestui oraş cu aproximatv 100.000 de locuitori înainte război.

After capturing the Luhansk region, the Russians threw all their forces to the Donetsk region. They destroy cities by bombing and then seize the ruins. Today they shelled Sloviansk. At least one person was killed, and missiles caused a large-scale fire in the local market. pic.twitter.com/qUQy7HxU3A