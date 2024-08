Preoții ruși fac rugăciuni pentru stingerea incendiului la depozitul de petrol bombardat de ucraineni. Focul arde de 4 zile VIDEO

Preoți din Biserica Ortodoxă Rusă au fost filmați pe câmp, în timp ce oficiau o slujbă menită să ajute la stingerea incendiului de la depozitul din orașul Proletarsk.

Este vorba de un depozit de carburant din regiunea rusă Rostov, care a luat foc după ce a fost atacat cu drone lansate de armata ucraineană, informează Hotnews. Depozitul arde de patru zile.

Another tanker exploded at the oil depot in Proletarsk, Rostov region. The fire has not been extinguished for four days. pic.twitter.com/9udVPrcCpN