Într-un moment în care Occidentul denunţă desfăşurarea a mii de soldaţi nord-coreeni în apropierea frontului din Ucraina, preşedintele rus Vladimir Putin a primit-o luni, 4 noiembrie, la Moscova pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, relatează AFP.

"Vladimir Putin a primit-o la Kremlin pe Choe Son Hui, ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), Choe Son Hui", a indicat preşedinţia rusă într-un comunicat.

O înregistrare video dată publicităţii de Kremlin îl arată pe Vladimir Putin zâmbind, dând mâna şi discutând cu Choe Son Hui, în prezenţa ministrului de Externe Serghei Lavrov şi a consilierului său, Iuri Uşakov.

