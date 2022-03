Un soldat american, voluntar în războiul din Ucraina, publică pe Twitter filmulețe din zona de război.

El spune că se luptă cu rușii pentru a elibera civilii.

”Până acum am anihilat șapte tancuri rusești după o lungă bătălie pentru controlul zonei, acum verificăm regiunea pentru a vedea dacă au mai rămas, să-i lichidăm și să terminăm pe ziua de azi. A fost o zi lungă, baby!”, spune americanul.

Într-o altă postare, el transmite că este singurul american de acolo.

„Vreau doar să spun clar că sunt singurul american pe care l-am văzut aici. Nu vreau ca propagandă rusă să spună că există un batalion de americani aici. Sunt aici singur din proprie inițiativă în calitate de voluntar”, a transmis soldatul.

Într-o altă postare povestește cum a eliberat un sat de ruși.

„Acest sat a fost ocupat de ruși în urmă cu o lună. Au terorizat oamenii și le-au luat mâncarea. Astăzi am intrat, am scos 7 tancuri și mai mulți ruși eliberând astfel acești oameni”, a transmis voluntarul.

