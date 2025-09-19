Un militar ucrainean care a apărat combinatul „Azovstal” din Mariupol a trăit trei ani cu un glonț în inimă, în timp ce se afla prizonier la ruși. Abia după ce a fost eliberat, medicii din Kiev au reușit să-l opereze și să-i salveze viața, scrie Zerkalo Nedeli.

Boris Todurov, directorul Institutului Inimii din capitala Ucrainei, a povestit că soldatul fusese grav rănit în timpul apărării combinatului, capturat și ținut în captivitate până în urmă cu două luni, când a avut loc schimbul de prizonieri. În tot acest timp, a purtat glonțul în piept, iar inimaginabilul s-a întâmplat: organul nu i-a cedat. „Trei ani a trăit cu glonțul acolo. Din fericire, nu a avariat nimic. Acum l-am operat și i-am scos proiectilul. A avut noroc, cred că va avea o viață lungă și fericită”, a declarat chirurgul.

Захисник «Азовсталі» три роки пробув у полоні з кулею в серці Після повернення з полону воїна прооперував директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров. Куля дивом не зачепила життєво важливих органів. pic.twitter.com/WgC35ETQm9 — M: аr:a (@kava220) September 19, 2025

Povestea lui nu e doar una medicală, ci și un rezumat al tragediei Mariupolului: orașul pulverizat de bombardamente, soldații încercuiți, rezistența disperată din catacombele combinatului și, apoi, anii de prizonierat în lagărele rusești. Un om a supraviețuit nu doar în ciuda armelor, ci și în ciuda cruzimii captivității.

Cazul amintește de rezistența uluitoare a celor care, chiar și în cele mai întunecate circumstanțe, refuză să cedeze. Și arată, totodată, dimensiunea barbariei războiului: un prizonier lăsat ani de zile cu un glonț în inimă, în timp ce lumea privea neputincioasă.

