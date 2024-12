Un soldat nord-coreean a fost capturat de forţele ucrainene, susţine Coreea de Sud FOTO

Agenţia de spionaj din Coreea de Sud a confirmat relatările ucrainene conform cărora un soldat nord-coreean rănit a fost capturat de forţele ucrainene, în ceea ce ar putea fi prima captură de acest fel de când Phenianul a trimis forţe de luptă pentru a întări trupele ruse în războiul din Ucraina, potrivit The Guardian.

Soldatul nord-coreean a fost capturat în regiunea Kursk din Rusia.

Serviciul Naţional de Spionaj Sud-Coreean a afirmat, vineri, 27 decembrie, într-o declaraţie: ”Prin împărtăşirea de informaţii în timp real cu agenţia de spionaj a unei ţări aliate, s-a confirmat că un soldat nord-coreea rănit a fost capturat”.

O fotografie cu soldatul nord-coreean, care pare slab şi rănit, a circulat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, potrivit agenţiei de ştiri Yonhap din Coreea de Sud. Nu se cunosc detalii despre starea sau statutul soldatului.

⚡️⚡️⚡️ It is reported that the first North Korean soldier has been taken Prisoner of War (POW) by Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/g2W92SqEdv