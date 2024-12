Soldatul nord-coreean capturat de forţele ucrainene a murit din cauza rănilor, anunță spionajul sud-coreean FOTO

Un militar nord-coreean luat prizonier de către forţele ucrainene, după ce a fost desfăşurat să lupte alături de ruşi, a murit din cauza rănilor, anunţă vineri, 27 decembrie, spionajul sud-coreean, relatează AFP.

Luarea prizonier a unui militar nord-coreean constituie o premieră după ce Kievul şi Occidentul au anunţat participarea unor trupe ale Phenianului în Războiul din Ucraina.

”S-a confirmat, prin intermediul unei agenţii de informaţii aliate, că militarul nord-coreean prins în viaţă la 26 decembrie tocmai a murit din cauza agravării rănilor”, anunţă într-un comunicat agenţia de informaţii sud-coreeană.

Această implicare a unei armate regulate străine constituie o escaladare majoră a invaziei lansate în urmă cu aproape trei ani de către Vladimir Putin şi abordează o fază critică odată cu întoarcerea în mai puţin de o lună a lui Donald Trump la Casa Albă.

Agenţia sud-coreeană a anunţat prinderea militarului în urma unor dezvăluiri, susţinute cu imagini drept probă, ale unor conturi ucrainene pe reţele de socializare.

