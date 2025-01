Forțele pentru Operații Speciale ale armatei ucrainene au publicat, pe rețelele sociale, un fragment din jurnalul unui soldat nord-coreean care mărturisește că a furat de la soldați ruși.

Gyeong Hong Jong mărturisește că a pătat onoarea țării sale, luând anumite lucruri de la camarazii săi ruși, când credea că nimeni nu îl vede.

”Agentul nord-coreean, Gyeong Hong Jong, care a fost eliminat în regiunea Kursk, s-a dovedit a fi un hoț. El a scris despre un caz de furt de la soldații ruși în jurnalul său”, spun forțele ucrainene.

The Special Operations Forces (SOF) revealed another excerpt from the diary of a killed North Korean special forces operative.

