Un soldat rus a dezertat în Ucraina după ce a spionat ani întregi pentru un grup de rezistență al rușilor care luptă de partea ucraineană. „Nu am vrut să mor pentru Putin”

Un soldat rus a dezertat în Ucraina, potrivit Legiunii Libertate pentru Rusia, proiectului „Vreau să trăiesc” şi Serviciului de Informaţii al Apărării din Ucraina, relatează CNN.

Soldatul dezertor - cu indicativul „Silver” (Argint) - a fost un militar activ pentru unitatea „Storm” înainte de a se oferi voluntar pentru Legiunea Libertate pentru Rusia în timpul „iernii 2024”, a declarat Legiunea, care reuneşte un grup de disidenţi ruşi care luptă pentru Ucraina.

Silver, un tânăr de 24 de ani din Siberia, care s-a înrolat în armata rusă în 2021, şi-a motivat dezertarea într-un interviu postat pe YouTube de proiectul „Vreau să trăiesc” - o iniţiativă a guvernului ucrainean care primeşte apeluri de la militarii ruşi din Ucraina care doresc să se predea.

„Am vrut să servesc în armată, am depus un jurământ pentru a-mi proteja patria. Patria mea este acolo (în Rusia) şi nimeni nu a atacat-o. Nu am vrut să servesc pentru Rusia în timpul războiului şi nu am vrut să mor pentru Putin”, a spus el.

Silver a luat parte la luptele din zona Avdiivka din estul Ucrainei din partea rusă a frontierei ca operator de drone, a explicat el în interviu. De asemenea, el a servit anterior la graniţa Chinei cu Rusia.

„Silver a fost membru al rezistenţei timp de mai multe luni şi ne-a transmis informaţii operaţionale importante (localizarea forţelor şi a echipamentelor, planuri, sarcini într-o anumită secţiune a frontului etc.)”, a declarat Legiunea Libertatea pentru Rusia.

ŞI-A ARUNCAT ÎN AER COMANDANŢII

Evadând din unitatea Storm, Silver „a activat dispozitive explozive” în sediul unităţii, rănind grav comandantul şi mai mulţi ofiţeri superiori, potrivit Legiunii. Legiunea a postat pe canalul său de YouTube un videoclip preluat de la o cameră ascunsă care pretinde că arată operaţiunea. În videoclip sunt văzuţi mai mulţi bărbaţi în uniforme militare înainte ca o explozie să izbucnească, provocând un incendiu.

„În timpul retragerii, Silver a minat calea şi a mers pe traseul convenit. Comandamentul Legiunii, împreună cu echipa „Vreau să trăiesc”, a organizat ieşirea lui Silver din linia de luptă. Acum el urmează un curs de pregătire de bază ca recrut legionar”, a declarat Legiunea.

Departamentul de informaţii al Ucrainei a declarat că operaţiunea de scoatere a lui Silver a fost numită „Oceret”.

„Rusul a fost motivat să coopereze cu Ucraina de crimele de război sistematice şi alte crime ale comandamentului, inclusiv execuţii extrajudiciare, bătăi şi jafuri în unitatea de ocupaţie”, a declarat marţi Serviciul de informaţii al apărării ucrainene, pe Telegram.

Silver a susţinut în interviu că a văzut unii soldaţi ruşi ucişi de propriul lor comandant.

CNN menţionează nu este în măsură să verifice această afirmaţie, dar a contactat Ministerul rus al Apărării pentru comentarii.

Spionajul militar ucrainean a declarat că Ucraina a fost în măsură să obţină informaţii valoroase cu privire la locaţia, numărul şi intenţiile forţelor ruse „într-o anumită zonă a liniei frontului” datorită interacţiunii cu Silver.

