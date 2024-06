Imagini greu de privit: Rușii își ucid camarazii răniți pe frontul din Ucraina. ”Lecție de prim ajutor” VIDEO

Noi imagini crunte de pe frontul din Ucraina circulă pe rețelele de socializare.

Într-un video distribuit recent, filmat din dronă, apare un soldat rus care a fost rănit și este executat de un camarad.

Imaginile șocante au stârnit indignarea analiștilor militari, care comentează, printre altele, că soldatul rănit nu a beneficiat de o evaluare medicală.

”Nu m-am gândit că voi vedea vreodată așa ceva. Ăsta e sfârșitul armatei ruse, nu au nicio conducere, nicio evacuare medicală, niciun corp de subofițeri și niciun viitor. Asta nu este o armată, ăsta e răul suprem, care trebuie oprit. Când supraviețuitorii se vor întoarce acasă, vor face aceleași lucruri cu civilii pe care le-au făcut prietenilor de acolo... Furia trupelor care se întorc va distruge Rusia”, este mesajul postat pe X, pe contul david D. care urmărește situația de pe front. Potrivit sursei citate, soldatul rănit ar fi cerut să fie îmăpușcat.

Here is the video for those who want to see. Russians are killing their wounded now ...:https://t.co/ih5CkFQVo6