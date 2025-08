Încercuit, rănit și fără cale de scăpare timp de cinci zile, un soldat ucrainean din Brigada Națională Rubij a Gărzii Naționale a fost extras de sub focul inamic printr-o soluție ingenioasă: o bicicletă electrică de 40 de kilograme, coborâtă de o dronă de luptă, l-a dus înapoi spre viață.

Este una dintre acele povești de pe front care par neverosimile, dar care sintetizează perfect natura acestui război – o combinație de reziliență umană, tehnologie adaptată din mers și un context operațional în care „standardul NATO” este deseori înlocuit de improvizație creativă, scrie Kyivpost.

Identificat doar prin indicativul „Tanker”, soldatul făcea parte dintr-o patrulă de patru oameni în apropiere de orașul Siversk, în regiunea Donețk. Un atac surpriză al forțelor ruse a dus la moartea colegilor săi, în timp ce el a fost rănit la picioare și a rămas captiv în spatele liniilor inamice. Din cauza stării sale, Tanker nu putea parcurge pe jos distanța de aproximativ 1,5 kilometri până la cea mai apropiată poziție ucraineană.

„Nu puteam intra cu vehicule, iar trimiterea unei echipe de salvare ar fi însemnat alte vieți pierdute”, a explicat Mikola Hrițenko, purtătorul de cuvânt al brigăzii. Timp de cinci zile, Tanker a rezistat, sprijinit doar de acoperirea aeriană a dronelor ucrainene, care au împiedicat asalturile directe ale infanteriei ruse. Potrivit surselor militare, în timpul acestor încercări de atac, un pluton întreg de soldați ruși a fost neutralizat.

Salvarea a venit sub forma unei idei neobișnuite, dar eficiente. În lipsa vehiculelor de evacuare autonome – precum cele aflate în dezvoltare în Marea Britanie sau Germania – militarii brigăzii Rubij au adaptat o dronă de luptă de tip „Baba Iaga” (folosită de regulă pentru lansarea de explozibili) pentru a transporta o bicicletă electrică de 40 de kilograme.

Au fost necesare trei tentative. Prima dronă a fost doborâtă. A doua nu a reușit să transporte greutatea. Abia la a treia încercare, bicicleta a ajuns intactă în zona în care Tanker se ascundea. Imaginile, publicate de Batalionul 4 al brigăzii, surprind momentul în care acesta pornește în fugă, în stilul celebrului Steve McQueen din The Great Escape.

Dar calvarul nu se încheiase.

După doar câteva sute de metri, bicicleta a lovit o mină și a fost distrusă. Tanker a fost aruncat la pământ, dar – incredibil – a suferit doar răni minore. S-a ridicat și a parcurs restul distanței pe jos, până când a fost preluat de camarazi, care îi aduseseră o a doua bicicletă electrică – tot cu o dronă. Abia atunci a reușit să ajungă în zona controlată de forțele ucrainene și a fost evacuat medical.

