Primele imagini cu soldații nord-coreeni ai lui Putin: Își primesc echipamentul de luptă într-o tabără militară rusă

Centrul Ucrainei pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională a publicat, vineri, 18 octombrie, un videoclip care se presupune că arată soldați nord-coreeni într-o tabără militară rusă unde se pregătesc să se alăture efortului de război al Moscovei împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent

Imaginile au fost distribuite pe fondul unor informații potrivit cărora Moscova intenționează să implice Phenianul în războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în lunile următoare, aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni fiind pregătiți să se alăture armatei ruse, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Șeful serviciilor secrete militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a declarat că primul grup de 2.600 de soldați va fi dislocat în regiunea Kursk a Rusiei, unde Ucraina a început o incursiune transfrontalieră în august și deține încă zone semnificative de teritoriu. El a spus că aproape 11.000 de soldați nord-coreeni se află în Rusia și vor fi „gata să lupte” în Ucraina până la 1 noiembrie.

Videoclipul, publicat de centrul care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Informațiilor din Ucraina, ar fi fost filmat în tabăra militară Sergeevski din Orientul Îndepărtat al Rusiei, lângă Coreea de Nord. Înregistrările arată bărbați în uniforme militare care stau la coadă pentru a primi echipament.

Centrul nu a precizat cum a fost obținut videoclipul, adăugând că acesta are „nu mai mult de 72 de ore”.

The Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Publicația rusă „Istorii importante” a stabilit că limba coreeană poate fi într-adevăr auzită în videoclip. Unul dintre soldați întreabă în coreeană: „Ce este asta?”. Apă se aude cuvântul tradus clar.

