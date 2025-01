Primele imagini cu soldați nord-coreeni capturați de ucraineni: ”Lumea trebuie să știe adevărul” VIDEO/FOTO

Ucrainenii au făcut public într-un video momentul în care au capturat un soldat nord-coreean în timpul luptelor din Kursk, o premieră pe front.

Videoclipul a fost distribuit de Forțele pentru Operații Speciale ale armatei ucrainene. Potrivit imaginilor filmate din dronă, soldatul, care era rănit, a fost luat pe targă de un grup de soldați ucraineni și transportat în zonă de siguranță.

”Operatori ai Forțelor Speciale ucrainene au capturat un militar nord-coreean ca prizonier de război în timpul unei misiuni în regiunea Kursk. După evacuarea de pe câmpul de luptă, luptătorii FOS i-au acordat prizonierului de război din RPDC primul ajutor”, se arată în postarea de pe rețeaua X.

Ukraine's SOF capture North Korean soldier as POW

Operators of the Ukrainian SOF captured a North Korean serviceman as prisoner of war during a mission in Kursk region.

After evacuation from the battlefield, the SOF operators provided the DPRK prisoner of war with first aid. pic.twitter.com/J24JQhEFJc