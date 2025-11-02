Soldații nord-coreeni capturați în Ucraina cer să nu fie trimiși înapoi. „Ar fi o condamnare la moarte”

Doi prizonieri de război nord-coreeni deținuți în Ucraina au cerut să se reinstaleze în Coreea de Sud, potrivit grupului pentru drepturile omului Gyeore-eol Nation United. Organizația a declarat pentru AFP că prizonierii au făcut cererea în timpul unui interviu pentru un documentar filmat într-o unitate nedivulgată din Kiev pe 28 octombrie, unde sunt deținuți după ce au fost capturați de forțele ucrainene.

„Au implorat-o pe reporteriță să le promită că se va întoarce pentru a-i aduce în Sud”, a declarat șeful Gyeore-eol, Jang Se-yul, el însuși un transfug nord-coreean.

În ianuarie, Seul a raportat capturarea a doi dintre ei. Unul a spus că doreşte „o viaţă normală” în Sud, potrivit unui deputat sud-coreean care i-a vizitat în februarie.

Cererea a fost repetată într-un interviu pentru un documentar, la care a fost prezent şi compatriotul său. „La sfârşitul interviului, cei doi i-au cerut producătorului să-i ducă în Sud”, a declarat pentru AFP Jang Se-yul, șeful organizației care lucrează cu dezertori nord-coreeni.

Videoclipul nu a fost încă făcut public, însă este de așteptat să fie lansat în următoarele săptămâni, a spus Jang. Fotografii furnizate de organizația acestuia arată unul dintre prizonieri citind scrisori de la dezertori care trăiesc acum în Sud.

„Le-am arătat mesaje video și scrisori de la dezertori nord-coreeni ca să le dăm speranță”, a spus Jang.

Unul dintre cei doi prizonieri își exprimase anterior aceeași dorință unui parlamentar sud-coreean în timpul unei vizite din februarie, a declarat Jang.

Trimiterea lor înapoi în Coreea de Nord „ar fi, în esență, o condamnare la moarte”, a adăugat parlamentarul, menționând că Phenianul le ordonă soldaților săi să se sinucidă, mai degrabă decât să fie capturați.

Conform constituției Coreei de Sud, toți coreenii - inclusiv cei din Nord - sunt considerați cetățeni, iar Seulul a declarat că acest lucru se aplică oricăror trupe nord-coreene capturate în Ucraina.

Aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși să lupte pentru Rusia în 2024, aproximativ 2.000 dintre ei fiind uciși, potrivit agențiilor de informații sud-coreene și occidentale.

Soldații nord-coreeni sunt instruiți să se sinucidă mai degrabă decât să fie capturați, potrivit serviciului de informații sud-coreean.

