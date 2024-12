”Nu am văzut niciodată așa ceva”. Ucrainenii, uimiți de felul în care luptă nord-coreenii trimiși de Putin pe front. Cum își dau seama că nu sunt ruși VIDEO

Soldații ucrainenii s-au declarat uimiți de modul în care luptă nord-coreenii trimiși în regiunea Kursk, relatează Washington Post. Potrivit acestora, în ultimele zile, soldații nord-coreeni au fost surprinși când se deplasau în câmp deschis, în vizorul dronelor și al armelor.

Mișcările lor au fost urmărite în timp real cu ajutorul unei drone.

Informația că soldații nord-coreeni au fost trimiși pe câmpul de luptă în Kursk a fost confirmată și de un oficial militar ucrainean, sub rezerva anonimatului, care a precizat că un alt batalion se află în regiunea Belgorod, dar nu a fost desfășurat deocamdată pe front.

Urmărindu-i, ucrainenii și-au dat seama că nu sunt ruși pentru că păreau derutați, nefiind conștienți de pericolul dronelor și armelor care i-ar putea ucide.

”Nord-coreenii traversează în alergare câmpurile și sunt foarte mulți. Ei nu înțeleg ce se întâmplă. Nu îmi dau seama dacă nu pricep ce se întâmplă sau dacă rușii îi trimit în mod deliberat astfel. Nu aș putea spune. Dronele FPV, artileria și alte arme i-au lovit pentru că se mișcau în câmp deschis. Vă puteți imagina rezultatul. Am fost foarte surprinși, nu am văzut niciodată așa ceva - 40 până la 50 de oameni alergând pe un câmp. Sunt o țintă perfectă pentru operatorii de artilerie și drone Mavic. Rușii nu au alergat niciodată astfel”, a declarat comandantul unei unități de drone ucrainene dislocat la Kursk, care poartă indicativul Boxer.

Potrivit unui operator de drone, Artem, trei grupuri de până la 40 de persoane care se deplasau spre Ucraina, dincolo de linia frontului pe teritoriul Rusiei, purtau rucsacuri care păreau să fie încărcate cu muniție și provizii. Alții purtau arme.

”Imediat, dronele FPV, bombardierele - tot ce putea zbura - au fost trimise în calea lor.” Iar trupele în loc să se ferească, ”au tras”, a spus el. ”Alții pur și simplu continuă să meargă, iar mulți dintre ei sunt uciși. Sunt diferiți de ruși, care au învățat să fugă sau să se ascundă de drone, trăgând în doar pentru acoperire. Nord-coreeni împușcă fără discernământ, stau acolo și trag”, a mai spus operatorul de drone.

Acesta a povestit că a identificat cu drona, într-un atac, trei soldați după amprentele lor pe o cameră cu termoviziune. El și camarazii săi s-au așteptat să ucidă doar unul, iar ceilalți doi să reacționeze, dar, cum nu au făcut-o, au murit toți.

”A fost o experiență bizară. Pentru mine, a fost prima oară când am avut impresia că sunt pe un simulator de computer”, a mai spus el, potrivit Adevărul.

🇰🇵 Ukrainian media are now sharing drone footage of what they claim are North Korean soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/V4wlEJJa8H