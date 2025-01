Soldații nord-coreeni transformați în „detectoare umane de mine” în războiul lui Putin. Tactici sângeroase și pierderi uriașe la Kursk

Trupele nord-coreene trimise de Kim Jong-un pentru a sprijini Rusia în invazia Ucrainei sunt folosite într-o manieră șocantă pe linia frontului: ca „detectoare umane de mine”. Soldații sunt plasați pe câmpurile de luptă și, pas cu pas, sunt aruncați în aer unul după altul, în timp ce înaintarea lor devine un marș al morții, scrie Daily Mail.

Soldații sunt desfășurați pe un câmp de luptă până când sunt aruncați în aer unul după altul, potrivit locotenent-colonelului „Leopard” din batalionul 33 din Ucraina, care a dezvăluit că viețile lor valorează puțin pentru superiorii lor.

„Nord-coreenii au o strategie de tocător de carne. Acolo unde ucrainenii folosesc un vehicul de deminare, ei folosesc doar oameni“, a declarat el pentru Times.

„Ei doar merg în șir indian, la trei-patru metri unul de altul, dacă unul este aruncat în aer, atunci medicii merg în spate pentru a ridica morții, restul continuă unul după altul. Așa trec prin câmpurile minate”.

Leopard a declarat că soldații trimiși de Kim Jong Un refuză adesea să fie luați în viață, preferând să fie uciși în luptă sau pur și simplu să fugă în timp ce comandanții lor stau deoparte, nepăsători.

At least 100 North Korean soldiers deployed to support Russia's war effort in Ukraine have been killed since entering combat this month.

Ads

1000’s are in the Kursk border region with both Ukrainian & South Korean ‘military types’ observing they’ve proven a burden due to outdated… pic.twitter.com/5SviqYAtXN