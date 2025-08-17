Într-un moment în care Ucraina este din nou sub presiune pentru a accepta o „pace negociată”, Kievul acuză Rusia că orchestrează operațiuni false de cucerire, transmise de televiziunile de stat ruse, pentru a convinge administrația Trump că războiul e deja pierdut.

Cu doar o zi înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și mai mulți lideri europeni, Kievul susține că trupele ruse sunt trimise în misiuni sinucigașe, cu un singur scop: să înalțe steagul rus în sate din Donbas, sub ochii dronelor.

Aceste secvențe sunt apoi difuzate intens de mass-media de stat din Moscova, într-o tentativă de a prezenta o „ofensivă de neoprit” a armatei ruse. În realitate, afirmă autoritățile ucrainene, majoritatea acestor localități rămân sub controlul Kievului, iar soldații ruși implicați sunt adesea uciși sau capturați.

Operațiuni pentru camerele de filmat

Într-un caz recent, doi militari ruși au fost împușcați în satul Iskra (cunoscut și sub denumirea de Andriivka-Klevțove), în timp ce încercau să arboreze drapelul. Alți doi au fost capturați. Unul dintre ei a recunoscut că misiunea primită a fost „să mergem în cinci locuri diferite cu un steag și să facem o poză”.

„Ați făcut poza?”, l-a întrebat un comandant ucrainean.

Soldatul, în genunchi, cu mâinile legate la spate, a dat din cap aprobator. Satul este, potrivit militarilor ucraineni, în continuare controlat integral de forțele Kievului.

Un incident similar s-a produs în Zeleni Hai, unde o altă echipă de „purtători de steag” a fost anihilată de unitatea specială „Timur” din cadrul serviciului militar de informații ucrainean, GUR.

„Este o nouă strategie de propagandă activă: capturări înscenate ale unor localități pentru a crea iluzia unui avans semnificativ al trupelor ruse”, transmite GUR.

O pace cu prețul pământului?

Aceste manevre de imagine vin pe fondul unui climat diplomatic tot mai tensionat. Potrivit unor surse apropiate administrației Trump, președintele american ar fi dispus să accepte o înțelegere cu Vladimir Putin care să implice o cedare de teritorii — mai exact, o parte din regiunea Donbas.

Summitul de vineri din Alaska, între Trump și Putin, nu s-a soldat cu un acord, dar a deschis calea negocierilor. În schimb, presiunea se mută acum pe umerii lui Zelenski, care urmează să se întâlnească luni, 18 august, la Washington, cu liderii europeni și cu Donald Trump.

Potrivit presei internaționale, Zelenski ar urma să fie însoțit de lideri europeni precum Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni și Ursula von der Leyen. Obiectivul? Să formeze un bloc de susținere în fața propunerilor venite din partea fostului lider de la Casa Albă.

Zelenski, însă, rămâne ferm. Într-o conferință de presă susținută duminică, el a declarat că o „pace prin cedare de teritorii” este „imposibilă”.

Ucraina contraatacă și pierde — simultan

Între timp, pe teren, luptele continuă. Potrivit surselor militare ucrainene, Rusia ar fi obținut controlul asupra unor așezări precum Iablunivka, Oleksandrohrad și Ivano-Darivka, în timp ce localitatea Pokrovsk este „parțial încercuită”. Guvernatorul din Donețk a anunțat evacuarea obligatorie a copiilor din Bilozerske și alte 12 localități.

Zelenski susține, însă, că armata ucraineană își menține pozițiile și „crește presiunea asupra inamicului”. El a recunoscut totuși că Rusia înregistrează „pierderi mari” în încercarea de a obține un avantaj înaintea întâlnirii diplomatice din Alaska.

Pe rețelele sociale, președintele ucrainean a scris: „Vedem că Rusia ignoră apelurile la încetarea focului. Dacă nu pot opri atacurile, cum se poate vorbi despre o coexistență pașnică? Dar lucrăm împreună pentru securitate și pace”.

Donbas pentru „garanții NATO”?

Potrivit unor scurgeri diplomatice, la Washington se discută despre o posibilă înțelegere: Ucraina ar putea renunța la o parte din Donbas în schimbul unor „garanții de securitate în stil NATO” pentru teritoriile rămase.

În interviuri recente, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că o astfel de înțelegere este „aproape de realizare” și că „Zelenski trebuie să facă o înțelegere”. În stilul său caracteristic, Trump a adăugat: „Rusia e o putere mare. Ucraina, nu”.

Pe rețeaua Truth Social, el a afirmat că preferă o „înțelegere, un acord de pace, nu un armistițiu fragil”, și a confirmat întâlnirea de luni cu Zelenski la Casa Albă. Ulterior, a spus, se va decide dacă o nouă discuție cu Vladimir Putin este necesară.

Europa merge la Washington

Pe lângă președintele ucrainean, luni vor ajunge în capitala americană și alți lideri europeni, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit Downing Street, întâlnirea are ca scop discutarea viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina și reafirmarea sprijinului colectiv european.

„Drumul către pace nu poate fi decis fără președintele Zelenski”, se arată într-un comunicat oficial. Tot acolo se precizează că Europa este pregătită pentru o „nouă etapă a negocierilor”.

Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, conform hărților open-source.

