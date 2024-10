Tot mai mulți soldați ruși mor pe frontul din Ucraina. Care este media zilnică a pierderilor FOTO

Rusia pierde tot mai mulți soldați în războiul din Ucraina. Rata medie a pierderilor zilnice, (unde intră atât morți, cât și răniți) înregistrate în septembrie 2024 a atins un nou nivel maxim, mai exact 1.271 de soldați morți și răniți pe care armata rusă i-a pierdut în fiecare zi de conflict, reiese dintr-o analiză publicată luni, 7 octombrie, de serviciile militare de informații britanice.

Se pare că până în prezent cea mai „neagră” lună pentru trupele ruse a fost mai, când Rusia pierdea în fiecare zi pe front 1.261 de soldați, potrivit datelor statului major al armatei ucrainene, scrie digi24.ro.

„De la începutul conflictului, Rusia a înregistrat cel mai probabil peste 648.000 de mii de pierderi în rândul militarilor săi”, reiese din analiza serviciilor militare de informații britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 October 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JlOer1ae9E