Ucraina a capturat zeci de soldați ruși, care s-au predat în urma unei bătălii în Kursk: "9 zile de instruire, 4 în pădure, apoi direct pe front" VIDEO

Armata ucraineană a anunțat că a capturat 26 de soldați în urma unei bătălii în regiunea Kursk. După ce mai mulți soldați au fost uciși, restul au decis să se predea, iar unul dintre ei a vorbit despre instruirea slabă primită înainte de a ajunge pe front. Brigada Aeropurtată 80 Halichina, care a capturat soldații, a publicat o filmare cu trupele care s-au predat.

„În total, 26 de ruși au fost capturați într-o bătălie în regiunea Kursk. Trupele aeropurtate Halichina continuă să completeze numărul de prizonieri de război pentru schimburi prin capturarea soldaților ruși din regiunea Kursk. În timpul unuia dintre asalturile nereușite ale inamicilor, trupele aeropurtate din Brigada 80 au ucis un număr mare de soldați inamici, iar cei care au supraviețuit miraculos au decis să se predea, o decizie care le-a salvat viața”, arată raportul brigăzii, publicat de Pravda.

🫡 SOF soldiers caught killers from the 810th Marine Brigade.

👏 Soldiers of the 80th Airborne Assault Brigade captured 26 Russians in one battle in the Kursk region. pic.twitter.com/qnc20eHTBl