Grup de soldați ruși filmat după ce s-a predat în Ucraina: ”Nu vor să moară pentru palatele lui Putin” VIDEO

Noi imagini cu soldați ruși care se predau au fost făcute publice marți, 1 martie, de presa din Ucraina.

Potrivit Nexta, soldații ruși ”se predau în masă” pentru că ”nu vor să moară pentru palatele lui Putin”.

Occupiers surrender en masse. They don't want to die for the palaces of #Putin and #Kadyrov. pic.twitter.com/eYsSTLID6K