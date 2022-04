Militarii ucraineni din Mariupol continuă să reziste și luni, 18 aprilie, atacurilor rușilor, deși sunt cu mult depășiți numeric.

În prezent, orașul este apărat de militarii Regimentului Azov.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Luni, într-un mesaj postat pe Twitter, militarii au făcut publice imagini cu momentul unui contraatac.

În imaginile filmate cu o dronă se observă cum un număr mic de ucraineni prind într-o ambuscadă o coloană formată din mai multe autoturisme ale forțelor ruse, marcate cu litera Z.

”Apărarea Mariupolui continuă. În ciuda forțelor copleșitoare ale inamicului, luptătorii Regimentului Azov lansează un contraatac”, au scris soldații.

‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.

‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV