Rușii, acuzați că au ucis încă doi soldați ucraineni care s-au predat: ”I-au executat cu cinism pe acești oameni neînarmați” VIDEO

Kievul aduce din nou acuzații grave Moscovei. Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a susținut miercuri, 10 iulie, că forțele ruse au executat doi militari ucraineni care au fost capturați în iunie în regiunea parțial ocupată din Zaporojie, relatează Reuters.

Kostin a declarat că un videoclip postat pe rețelele de socializare arată doi soldați ruși ordonându-le celor doi militari ucraineni neînarmați să intre în tranșee și să îngenuncheze înainte de a-i împușca, scrie hotnews.ro.

Russian "soldiers", the people with whom Orban, Farage and other scum are looking to find common ground, shot Ukrainian P.O.W.s point blank, again. It is believed that these Russians are from the 70th Motor Rifle Regiment. pic.twitter.com/Mucjw0LPfX