Mikhailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a postat pe Twitter o înregistrare cu un soldat ucrainean despre care spune că i-a fost trimisă de ruși mamei acestuia.

Potrivit oficialului de la Kiev, rușii i-au cerut mamei soldatului 5.000 de euro pentru a-l lăsa în viață.

În înregistrare, tânărul soldat apare cu mâinile legate, fiind constrâns să declare că primește apă, mâncare și asistență medicală și că nu este agresat de ruși.

Soldatul a fost capturat de ruși în Donețk, pe 23 aprilie.

This video was sent by 🇷🇺 soldiers to a mother of 🇺🇦 captive. They demand €5000 and threat that the next video she gets will be her son’s execution. 🇷🇺 soldiers are increasingly similar to ISIS militants. 🇷🇺 must be recognized as a terrorist-state. pic.twitter.com/YBieljCe6V