Ofensiva șoc a Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia a fost o surpriză chiar și pentru soldații ucraineni. „Am glumit că nu este 1 aprilie”, a declarat un soldat ucrainean pentru The Economist. Militarii au bănuit că o invazie este iminentă după ce au primit echipament nou.

Planurile Ucrainei de a ataca regiunea Kursk din Rusia au fost ținute atât de secret încât propriii soldați nu credeau că se va întâmpla.

Soldații ucraineni au început să suspecteze că un atac este iminent după ce au primit căști și puști de asalt noi la începutul acestei luni, a relatat The Economist, citând soldați implicați în incursiune.

Soldații au declarat pentru publicație că au făcut exerciții de antrenament pe machete. Ulterior, și-au dat seama că machetele erau simulări ale unor sate rusești.

Dar pentru unii, invadarea Rusiei părea încă o posibilitate îndepărtată.

„Am râs” atunci când a auzit prima dată despre planuri, a spus un soldat ucrainean identificat doar cu prenumele, Serhi.

„Am glumit că nu e 1 aprilie. Comandantul doar a zâmbit, știind că habar nu aveam ce ne așteaptă”, a adăugat soldatul din brigada 80 din Ucraina.

Ascunderea planurilor de invazie până în ultimul moment s-a dovedit a fi o lovitură de maestru pentru militarii ucraineni, a căror ofensivă-șoc în regiunea Kursk, la 6 august, le-a permis să îi prindă pe ruși cu garda jos.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat săptămâna trecută că au cucerit aproape 1000 de kilometri pătrați din teritoriul rusesc în doar câteva zile. Aceasta reprezintă aproape tot atât teritoriu cât a cucerit Rusia în Ucraina în acest an.

Recentele câștiguri ale Ucrainei pe câmpul de luptă marchează o schimbare de situație pentru țara aflată în dificultate, după ce Congresul SUA a amânat acordarea unui ajutor de peste 60 de miliarde de dolari. Legea privind ajutorul a fost în cele din urmă adoptată în aprilie, după luni de opoziție din partea Partidului Republican.

În mod cert, complacerea Rusiei ar fi putut contribui la eficiența operațiunii militare clandestine a Ucrainei.

⚡️Combat work of 🇺🇦Ukrainian SOF in the Kursk region pic.twitter.com/uBw6eEJzXC